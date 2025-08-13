13/08/2025 17:29

能源及能量環球：配發約67億股可轉換股份後，擁足夠公眾持股量

《經濟通通訊社13日專訊》能源及能量環球(01142)回應被指股權高度集中稱，對於證監會公告所列出4名股東，即Wayside Holdings Limited、海能國際投資集團有限公司、A Mark Limited及陸勇，就上市規則而言，陳瀚霖（全資Wayside Holdings Limited）、Wayside Holdings Limited及海能國際投資集團有限公司各自為主要股東，且陳瀚霖、Wayside Holdings Limited、海能國際投資集團有限公司及A Mark Limited各自為公司之關連人士。



公司續稱，陸勇持有公司股份不超過已發行股份數目的10%，並非公司主要股東，亦非因持有公司股份而成為公司關連人士。公司亦指，陸勇為獨立第三方。



公司董事會信納，於今年6月30日，公司向公司所發行可轉換證券的各持有人配發及發行合計約67億股可轉換股份。緊隨配發及發行後，Wayside Holdings Limited、海能國際投資集團有限公司及A Mark Limited合共於約74.99%已發行股份中擁有權益。公司亦已考慮該等承配人就公司控制權而言，獨立於公司或其任何主要股東及與彼等並非一致行動的第三方等，公司認為其擁有足夠的公眾持股量。於6月30日後，公司未配發及╱或發行任何新股份。(rh)