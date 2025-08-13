13/08/2025 12:37

【定期存款】東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

《經濟通通訊社13日專訊》東莞銀行在本港設立子行東莞銀行（國際），日前正式在中環開業，並推出多項優惠吸客，當中包括10厘港元定存息開戶優惠。



由即日起至9月30日，在10月31日或之前成功開立綜合帳戶，用戶可獲贈加息券，開立港元定存7日，最高可享有10厘年利率優惠，存款上限為1萬元，加息券及貸款回贈券將於客戶成功開立綜合帳戶後發放至其手機銀行。另外，亦會贈送5000元貸款現金回贈券，僅適用於新的私人分期貸款，不適用於貸款加借。



此外，由即日起至12月31日，申請東莞銀行（國際）發行的Mastercard扣帳卡，進行外幣消費時可享3%回贈，本地消費則可享2%回贈。



東莞銀行香港分行早於2021年3月獲發香港銀行牌照，並在當年9月正式開業。而最新開張的東莞銀行（國際）則在去年10月獲發香港銀行牌照。(bn)