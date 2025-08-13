13/08/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.17708 +1.285 一周 0.35214 +1.732 兩周 0.5 - 一個月 0.91036 +0.143 兩個月 1.31036 -0.143 三個月 1.60637 +0.637 六個月 2.21464 - 一年 2.61786 -2.524

《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息，報0.91036厘，升0.143基點，終止三日連跌，是8月11日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.60637厘，升0.637基點。隔夜息報0.17708厘，升1.285基點，是8月11日後最高；一周拆息升1.732基點，報0.35214厘，兩周則無升跌，報0.5厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.21464厘，一年期則跌2.524基點，報2.61786厘。港元匯價今日在7.8484-7.8501之間上落，最新報7.8499。資料來源：香港銀行公會