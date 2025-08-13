直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國9月減息機會增 股份點追揸沽？💰Ciricle績後先高後低 業績點解讀？📲SoFi 連飆4日！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國9月減息機會增 股份點追揸沽？💰Ciricle績後先高後低 業績點解讀？📲SoFi 連飆4日！
25,421.42
+451.74
(+1.81%)
25,412
+498
(+2.00%)
低水9
9,074.44
+157.59
(+1.77%)
5,566.95
+127.79
(+2.35%)
1,624.75億
3,679.14
+13.22
(+0.361%)
4,176.83
+33.00
(+0.796%)
11,525.59
+173.96
(+1.532%)
2,279.92
+21.53
(+0.95%)
119,464.4100
-669.6800
(-0.557%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.1380
歐元最佳客戶買入價
9.1899
英鎊最佳客戶買入價
10.6186
日圓最佳客戶買入價
5.3154
即時更新：13/08/2025 13:24
半日數據，更新：13/08/2025 12:40
成交：6,165.06億
資料由Binance提供
最佳客戶買入價
最佳客戶買入價
最佳客戶買入價
最佳客戶買入價
最佳客戶買入價
02269 藥明生物09988 阿里巴巴－Ｗ00883 中國海洋石油00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.6186
電匯客戶賣出
10.5826
更新：13/08/2025 13:20:17
即將公佈經濟數據
德國-批發物價(月率)
即將公佈
13/08/2025 14:00
前值
0.20%
市場預測
--
德國-批發物價(年率)
即將公佈
13/08/2025 14:00
前值
0.90%
市場預測
--
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
119,464.41
-669.68
-0.557%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,659.0800
+68.5600
+1.494%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
24.2200
+0.6200
+2.627%
更新：13/08/2025 13:20
