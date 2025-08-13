13/08/2025 11:20
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息終止三連跌
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息，報0.91036厘，升0.143基點，終止三日連跌，是8月11日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.60637厘，升0.637基點。
隔夜息報0.17708厘，升1.285基點，是8月11日後最高；一周拆息升1.732基點，報0.35214厘，兩周則無升跌，報0.5厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.21464厘，一年期則跌2.524基點，報2.61786厘。
港元匯價今日在7.8484-7.8501之間上落，最新報7.8499。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.17708厘，升1.285基點，是8月11日後最高；一周拆息升1.732基點，報0.35214厘，兩周則無升跌，報0.5厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.21464厘，一年期則跌2.524基點，報2.61786厘。
港元匯價今日在7.8484-7.8501之間上落，最新報7.8499。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.17708
|+1.285
|一周
|0.35214
|+1.732
|兩周
|0.5
|-
|一個月
|0.91036
|+0.143
|兩個月
|1.31036
|-0.143
|三個月
|1.60637
|+0.637
|六個月
|2.21464
|-
|一年
|2.61786
|-2.524
資料來源：香港銀行公會