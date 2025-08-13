25,245.10
+275.42
(+1.10%)
25,234
+320
(+1.28%)
低水11
8,996.34
+79.49
(+0.89%)
5,502.27
+63.11
(+1.16%)
744.27億
3,673.70
+7.78
(+0.212%)
4,156.62
+12.79
(+0.309%)
11,420.72
+69.09
(+0.609%)
2,267.70
+9.31
(+0.41%)
119,196.5500
-937.5400
(-0.780%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.1298
歐元最佳客戶買入價
9.1880
英鎊最佳客戶買入價
10.6147
日圓最佳客戶買入價
5.3120
即時更新：13/08/2025 10:21
更新：12/08/2025 16:59
20
三月
金鐘亞洲協會香港中心｜李光裕 — 雕塑虛空
展覽 文化藝術
金鐘亞洲協會香港中心｜李光裕 — 雕塑虛空
推介度：
20/03/2025 - 14/12/2025
免費
08
八月
香港演藝學院｜滙豐160週年滙聚怪招《笨蕉大劇院》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜滙豐160週年滙聚怪招《笨蕉大劇院》
推介度：
08/08/2025 - 18/09/2025
特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28
大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55
貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
