13/08/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升68點子報7.1350，創近一周新高
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1350，較上個交易日升68點子，止三連跌，創8月7日以來近一周新高，上個交易日報7.1418。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1350
|-68.00
|1歐元/人民幣
|8.3464
|+322.00
|100日圓/人民幣
|4.8406
|+65.00
|1港元/人民幣
|0.9090
|-8.30
|1英鎊/人民幣
|9.6521
|+345.00
|1澳元/人民幣
|4.6671
|+7.00
|1紐元/人民幣
|4.2599
|+7.00
|1新加坡/人民幣
|5.5724
|+103.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8619
|+490.00
|1加元/人民幣
|5.1914
|-65.00
|1人民幣/林吉特
|0.5906
|-10.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0734
|+9.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4603
|-215.00
|1人民幣/韓元
|193.3100
|-61.00