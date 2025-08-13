13/08/2025 09:18

【關稅戰】中國當局傳就購買英偉達芯片一事約談騰訊字節等公司

《經濟通通訊社13日專訊》據《路透》引述知情人士透露，中國政府已約談多家國內企業，包括騰訊和字節跳動，要求解釋其採購英偉達H20芯片的原因，並對信息風險表達了擔憂。最近幾周國家網信辦協同其他機構亦與百度以及幾家較小的中國科技企業召開了會議。



消息來源稱，當局詢問這些公司，既然可以向國內供應商採購，為何還要購買英偉達芯片。其中一位消息人士說，當局還擔心英偉達要求科技公司提交用於美國政府審查的材料，可能包含客戶數據等敏感信息。



不過消息人士表示，這些企業未被勒令停止購買H20芯片。



英偉達方面周二（12日）在一份聲明中表示，H20芯片「並非軍事產品，也不是用於政府基礎設施」。英偉達並強調中國擁有充足的國產芯片供應可滿足需求。就像美國政府不會依賴來自中國的芯片一樣，中國不會也從未在政府運作中依賴美國芯片。



百度、字節跳動、騰訊和國家網信辦沒有立即回應置評請求。(ry)