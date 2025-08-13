13/08/2025 09:18

【關稅戰】富瑞：H20成中美談判籌碼，談判取進展安全疑慮或消

《經濟通通訊社13日專訊》投行富瑞(Jefferies)稱，英偉達H20芯片正成為中美在關稅問題上的談判籌碼，一旦貿易談判取得進展，中國對H20的安全擔憂可能會逐漸消退。



分析師Edison Lee等在報告中指出，中國政府據悉勸退部分企業使用英偉達H20芯片應是一種談判策略。中國需要更多的算力來支持人工智能的爆炸性成長，但本土芯片供應需要時間來提升。如果中國展示對H20的大量需求，美國可能會藉此施壓使中國接受這一有利的讓步，因此削弱中國在談判桌上的地位。



富瑞相信，中方的主要訴求應是取消晶圓廠設備的出口限制、停止對其他國家施壓要求加入出口限制、取消對眾多中國公司的制裁等。



中國當局據報已敦促多家科技企業避免使用H20芯片，尤其避免在與政府或國家安全相關的工作中使用。(ry)