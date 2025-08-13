13/08/2025 17:30

【聚焦數據】7月社會融資規模增1.16萬億元，低於預期

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，初步統計，中國1-7月社會融資規模增量23.99萬億元(人民幣．下同)，比上年同期多5.12萬億元；按上月人行公布的前六個月社會融資規模增量累計為22.83萬億元計算，7月社會融資規模增1.16萬億元，低於預期的1.5萬億元，比6月的4.2萬億元大減3.04萬億元。



1-7月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.31萬億元，同比少增694億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少725億元，同比少減245億元；委託貸款減少689億元，同比多減116億元；信託貸款增加1592億元，同比少增1480億元；未貼現的銀行承兌匯票減少2196億元，同比少減1243億元；企業債券淨融資1.43萬億元，同比少1849億元；政府債券淨融資8.9萬億元，同比多4.88萬億元；非金融企業境內股票融資2212億元，同比多767億元。(jq)