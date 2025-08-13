25,427.41
+457.73
(+1.83%)
25,421
+507
(+2.04%)
低水6
9,077.34
+160.49
(+1.80%)
5,561.49
+122.33
(+2.25%)
1,413.43億
3,686.34
+20.42
(+0.557%)
4,181.96
+38.13
(+0.920%)
11,518.83
+167.20
(+1.473%)
2,280.48
+22.09
(+0.98%)
119,580.4100
-553.6800
(-0.461%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.1345
歐元最佳客戶買入價
9.1892
英鎊最佳客戶買入價
10.6186
日圓最佳客戶買入價
5.3120
恒生指數
25,427.41
+457.73
(+1.83%)
期指
低水6
25,421
+507
(+2.04%)
國企指數
9,077.34
+160.49
(+1.80%)
科技指數
5,561.49
+122.33
(+2.25%)
大市成交
1,413.43億
股票
1,243.21億
(87.957%)
窩輪
56.22億
(3.978%)
牛熊證
114.00億
(8.066%)
即時更新：13/08/2025 11:52
可賣空股票總成交
1,913.39億
主板賣空
355.95億
(18.603%)
更新：12/08/2025 16:59
上証指數
成交：5,332.78億
3,686.34
+20.42
(+0.557%)
滬深300
4,181.96
+38.13
(+0.920%)
深証成指
11,518.83
+167.20
(+1.473%)
MSCI中國A50
2,280.48
+22.09
(+0.98%)
比特幣
資料由Binance提供
119,580.4100
-553.6800
(-0.461%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0930
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1345
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1892
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6186
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3120
最新重要數據
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
12/08/2025 20:30
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.23%
公佈日期
12/08/2025 20:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.55%
公佈日期
12/08/2025 18:30
評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
