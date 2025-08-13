13/08/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升91點子，報7.1820

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1350，較上個交易日升68點子，止三連跌，創8月7日以來近一周新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開91點子，報7.1820，上個交易日即期匯率收盤報7.1911。



隔夜美國通脹數據公布後，市場加大對美聯儲9月降息的押注，美元下滑緩解人民幣外部壓力。美國7月消費者物價小幅上漲，但機票等服務價格以及家用家具等一些關稅敏感商品價格攀升，導致核心物價指標創下六個月來最大環比漲幅。



在關稅第一個90天休戰期即將結束之際，中美雙雙宣布休戰再延長90天。分析人士指出，休戰期延長符合市場預期，但在芬太尼關稅、出口管制等領域匱乏細節，表明雙方分歧依然較大，達成全面協議恐需要更長時間。(jq)