13/08/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升156點子報7.1755，創逾兩周高

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1755，較上個交易日4時30分收盤價升156點子，創7月28日以來逾兩周新高，全日在7.1745至7.1845之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升64點子，報7.1790。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1350，較上個交易日升68點子，止三連跌，創8月7日以來近一周新高，較市場預測偏強近410點。



市場人士指出，隔夜公布的美國通脹數據推高美聯儲9月降息預期，美元走勢更加疲軟，不過市場做多人民幣動力並不強烈，而且客盤結購匯需求保持均衡，短期匯價料繼續區間震盪。一中資行交易員稱，「短期看還是震盪，日內基本上沒什麼波動，不知道什麼時候能波動起來了。」(jq)