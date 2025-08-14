25,672.90
+59.23
(+0.23%)
25,677
+46
(+0.18%)
高水4
9,197.57
+47.52
(+0.52%)
5,632.33
+1.55
(+0.03%)
1,310.79億
3,695.23
+11.77
(+0.320%)
4,207.19
+30.61
(+0.733%)
11,557.73
+6.37
(+0.055%)
2,318.39
+35.63
(+1.56%)
123,633.0100
+326.5700
(0.265%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.1571
歐元最佳客戶買入價
9.2080
英鎊最佳客戶買入價
10.6783
日圓最佳客戶買入價
5.3633
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.18%
1個月
0.91%
3個月
1.61%
更新：13/08/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新：12/08/2025 16:15
即將公佈經濟數據
英國-工業生產(月率)
即將公佈
14/08/2025 14:00
前值
-0.90%
市場預測
0.30%
英國-工業生產(年率)
即將公佈
14/08/2025 14:00
前值
-0.30%
市場預測
-0.20%
