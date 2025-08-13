13/08/2025 17:13
【聚焦數據】7月新增人民幣貸款減少500億元，20年來首跌
《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，前七個月人民幣貸款增加12.87萬億元（人民幣．下同），按上月公布的上半年人民幣貸款增加12.92萬億元計算，7月人民幣貸款減少500億元，是2005年7月以來首次負增長，遠低於預期的新增3000億元，6月為新增2.24萬億元。
前七個月，分部門看，住戶貸款增加6807億元，其中，短期貸款減少3830億元，中長期貸款增加1.06萬億元；企（事）業單位貸款增加11.63萬億元，其中，短期貸款增加3.75萬億元，中長期貸款增加6.91萬億元，票據融資增加8247億元；非銀行業金融機構貸款增加2357億元。
7月末，本外幣貸款餘額272.48萬億元，同比增長6.7%。月末人民幣貸款餘額268.51萬億元，同比增長6.9%。
7月末，外幣貸款餘額5558億美元，同比下降8.1%。前七個月外幣貸款增加137億美元。
*7月新增人民幣存款5000億元*
前七個月人民幣存款增加18.44萬億元，按上月公布的上半年人民幣存款增加17.94萬億元計算，7月新增人民幣存款5000億元，6月為大增3.21萬億元。
前七個月，住戶存款增加9.66萬億元，非金融企業存款增加3109億元，財政性存款增加2.02萬億元，非銀行業金融機構存款增加4.69萬億元。
7月末，本外幣存款餘額327.83萬億元，同比增長9%。月末人民幣存款餘額320.67萬億元，同比增長8.7%。
7月末，外幣存款餘額1萬億美元，同比增長20%。前七個月外幣存款增加1489億美元。(sl)
