【聚焦數據】7月末社融規模存量431.26萬億，同比增9%

《經濟通通訊社13日專訊》中國人民銀行公布，初步統計，2025年7月末社會融資規模存量為431.26萬億元(人民幣．下同)，同比增長9%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為264.79萬億元，同比增長6.8%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.21萬億元，同比下降23.2%；委託貸款餘額為11.16萬億元，同比下降0.4%；信託貸款餘額為4.46萬億元，同比增長5.9%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為1.92萬億元，同比下降10.4%；企業債券餘額為33.39萬億元，同比增長3.8%；政府債券餘額為89.99萬億元，同比增長21.9%；非金融企業境內股票餘額為11.94萬億元，同比增長3.2%。



從結構看，7月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.4%，同比低1.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.6%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比20.9%，同比高2.2個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。(sl)