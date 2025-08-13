13/08/2025 18:01

【數據解讀】人行主管媒體：不宜過度炒作單月信貸增量讀數波動

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，前七個月人民幣貸款增加12.87萬億元（人民幣．下同），按上月公布的上半年人民幣貸款增加12.92萬億元計算，7月人民幣貸款減少500億元，是2005年7月以來首次負增長，遠低於預期的新增3000億元，而6月為新增2.24萬億元。



人行主管媒體《金融時報》發文稱，月度金融數據往往被視為觀察階段性經濟金融運行情況的窗口，但隨著中國經濟進入高質量發展階段，單月貸款讀數通常不足以準確反映經濟活躍程度，也難以完整體現金融支持實體經濟的力度，分析經濟金融形勢時無需對單月數據過度關注，更不宜過度炒作單月信貸增量讀數波動。



*以降低貸款利率等方式吸客，難稱得上有效信貸需求*



文章指，總體來看，在當前決策層多次提到「破除內捲式競爭」的背景下，金融機構也必須看到，挖掘有效信貸需求是銀行穩健可持續經營的保障。據業內人士觀察，在傳統經營思維下，一些金融機構仍然傾向於通過降低貸款利率等方式營銷這類大客戶，出現無序競爭，但這類需求很難談得上是有效信貸需求。隨著中國經濟結構轉型升級，傳統信貸需求在減少，新動能領域信貸需求在增加，金融機構未來需要適應形勢變化，加快轉變經營思路，進一步下沉客戶，在細分市場中挖掘有效信貸需求。(sl)