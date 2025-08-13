13/08/2025 17:35

【關稅戰】路透：美國於AI芯片貨物裝追蹤器以確定是否轉運中國

《經濟通通訊社13日專訊》據《路透》引述兩位直接知情人士透露，美國有關部門曾在先進芯片目標貨物中秘密放置定位追蹤設備，因為他們認為這些芯片很有可能被非法轉運至中國，而追蹤器可以幫助立案調查從違反美國出口管制中獲利的個人和公司。



知情人士指，這些措施旨在檢測人工智能芯片是否被轉移到美國限制出口的目的地，並只適用於被調查的特定貨物。



報道指出，定位追蹤器是一種已有幾十年歷史的調查工具，被美國執法機構用來追蹤飛機零部件等受出口限制的產品。一位消息人士透露，近年來，它們已被用於打擊半導體的非法轉移。



*去年一批裝有英偉達芯片的戴爾服務器裝有追蹤器*



另外五位參與人工智能服務器供應鏈的人士稱，他們知道戴爾(DELL)和Super Micro（美超微）等製造商的服務器在裝運過程中使用了追蹤器，這些服務器使用了來自英偉達和AMD的芯片。他們表示，追蹤器通常隱藏在服務器貨物的包裝中；他們不知道是哪一方參與了安裝，也不知道是在運輸途中的哪個地方安裝的。



據兩名參與服務器供應鏈的人士描述，在2024年的一宗案件中，既在一批裝有英偉達芯片的戴爾服務器的裝運箱上安裝了大型追蹤器，也在包裝內--甚至是服務器本身--隱藏有更小更隱蔽的裝置。



第三位人士稱，他們看到過其他芯片經銷商從戴爾和Super Micro服務器上拆除跟蹤器的圖像和視頻。該人表示，一些較大的追蹤器大約有智能手機那麼大。



*路透：無法確定美國何時開始使用追蹤器調查芯片走私*



報道指，目前無法確定追蹤器在芯片相關調查中的使用頻率，也無法確定美國當局何時開始使用追蹤器調查芯片走私。美國從2022年開始限制向中國出售英偉達、AMD和其他製造商的先進芯片。



消息人士並稱，負責監督出口管制和執法的美國商務部工業與安全局通常會參與其中，國土安全調查局和聯邦調查局也可能參與。



*美調查部門、美超微及英偉達拒絕評論，中方暫未回應*



報道指，美國國土安全調查局和聯邦調查局均拒絕發表評論；美國商務部沒有回應置評請求。中國外交部沒有立即發表評論。



Super Micro則在一份聲明中表示，該公司不披露「為保護我們的全球業務、合作夥伴和客戶而採取的安全措施和政策」。該公司拒絕對美國當局的任何追蹤行動發表評論。



戴爾表示，不知道美國政府在其產品裝運中放置追蹤器的舉措。



英偉達拒絕置評，而AMD則沒有回應置評請求。(sl)