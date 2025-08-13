13/08/2025 09:34

【關稅戰】特朗普譏諷高盛對關稅判斷有誤，建議CEO專心當DJ

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普周二（12日）抨擊高盛集團行政總裁蘇德巍(David Solomon)，稱該行有關關稅政策對市場與消費者影響的預測錯誤。



特朗普在社交平台上表示：「他們很早以前就對市場反應和關稅本身做出錯誤的預測，他們錯了，就像他們在許多其他事情上也錯了一樣。我覺得David應該重新找個首席經濟學家，或者，他也許應該專心當DJ，別再操心經營一家大型金融機構的事。」



特朗普沒有具體說明他為何對高盛感到不滿，但高盛經濟學家周日在研報中指出，特朗普關稅對消費者價格的影響才剛剛開始顯現。



*道明證券：聯儲局將提前至9月減息*



與此同時，根據周二公布的美國7月CPI報告，道明證券策略師預測，聯儲會局將更早開始降息，時間由10月提前至9月。



道明仍預計聯儲局總共將降息6次，每次幅度25個基點，最終利率為3厘。具體為今年降息3次，明年每季度一次，直至9月末；此前該行的預期是今年降息兩次、明年降息4次。(rc)