13/08/2025 11:01

【關稅戰】美國7月關稅收入升至280億美元，赤字達三千億

《經濟通通訊社13日專訊》美國7月關稅收入創月度新高，但此一增長未能阻止月度預算赤字擴大。



美國財政部周二（12日）公布的數據顯示，上月關稅收入攀升至280億美元，較去年7月激增273%。同時，經日曆差異調整後，7月月預算赤字為2910億美元，較去年同期增加10%。



隨著本財年(截至9月)臨近尾聲，美國正走向又一個巨額赤字。財政部官員在電話會議中表示，本財年前10個月(截至7月)的赤字規模為1.63萬億美元。經日曆差異調整並剔除2024年收到的遞延稅款影響後，此數字較上一財年同期收窄4%。



*美國國債規模突破37萬億美元*



此外，數據顯示，美國國債規模已突破37萬億美元，有史以來首次突破這一水平。



分析指，國債飆升至37萬億美元以上，清楚地表明美國的財政道路是不可持續的。在進一步惡化之前，政府應該改革預算。(rc)