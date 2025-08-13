直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國9月減息機會增 股份點追揸沽？💰Ciricle績後先高後低 業績點解讀？📲SoFi 連飆4日！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國9月減息機會增 股份點追揸沽？💰Ciricle績後先高後低 業績點解讀？📲SoFi 連飆4日！
25,423.99
+454.31
(+1.82%)
25,419
+505
(+2.03%)
低水5
9,075.56
+158.71
(+1.78%)
5,568.69
+129.53
(+2.38%)
1,625.08億
3,678.87
+12.95
(+0.353%)
4,176.25
+32.42
(+0.782%)
11,523.10
+171.47
(+1.511%)
2,279.92
+21.53
(+0.95%)
119,460.0000
-674.0900
(-0.561%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.1380
歐元最佳客戶買入價
9.1899
英鎊最佳客戶買入價
10.6186
日圓最佳客戶買入價
5.3154
恒生指數
25,423.99
+454.31
(+1.82%)
期指
低水5
25,419
+505
(+2.03%)
國企指數
9,075.56
+158.71
(+1.78%)
科技指數
5,568.69
+129.53
(+2.38%)
大市成交
1,625.08億
股票
1,442.05億
(88.737%)
窩輪
61.11億
(3.760%)
牛熊證
121.92億
(7.503%)
即時更新：13/08/2025 13:25
可賣空股票總成交
1,223.75億
主板賣空
168.98億
(13.808%)
半日數據，更新：13/08/2025 12:40
上証指數
成交：6,168.08億
3,678.87
+12.95
(+0.353%)
滬深300
4,176.25
+32.42
(+0.782%)
深証成指
11,523.10
+171.47
(+1.511%)
MSCI中國A50
2,279.92
+21.53
(+0.95%)
比特幣
資料由Binance提供
119,460.0000
-674.0900
(-0.561%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0930
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1380
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1899
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6186
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3154
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02269 藥明生物09988 阿里巴巴－Ｗ00883 中國海洋石油00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所
網購
股票
ETF
Highlight:
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享95折
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
12/08/2025 20:30
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.23%
公佈日期
12/08/2025 20:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.55%
公佈日期
12/08/2025 18:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新：12/08/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處