13/08/2025 13:06

【關稅戰】加拿大安省教師退休金上半年將美元敞口削減56%

《經濟通通訊社13日專訊》在關稅戰背景下，隨著加元兌美元飆升，加拿大安大略省教師退休金計劃（OTPP）上半年將其對美元的敞口削減56%。



OTPP表示，截至6月底，其對美元的淨敞口為402億加元（292億美元），為2021年年中以來的最低水平。作出這項調整之時，加元兌美元錄得近十年來最強勁的上半年漲幅，原因來自於動盪的美國貿易政策。



該機構的資產配置投資總監Stephen McLennan周一（11日）在採訪中表示：「我們不僅已調整對今年的預期，也調整了對未來幾年的看法。」



加拿大的退休金機構是全球最大的美國資產持有者之一，這意味著加元兌美元匯率的不利變動可能會削弱投資回報，因此OTPP等大型投資者要對沖相關敞口，以緩和潛在衝擊。(rc)