13/08/2025 08:23

龍資源(01712)芬蘭金礦鑽探發現數個優質樣段

《經濟通通訊社13日專訊》龍資源(01712)公布，已獲得今年在芬蘭南部Jokisivu金礦進行的首批三項地下金剛石取芯鑽孔活動的含量。鑽探結果擴大Jokisivu金礦的礦化深度，已發現數個優質樣段，為Arpola及Basin區礦脈的範圍和幾何構造提供額外資料，為未來的採礦研究奠定基礎，而活動所得優質樣段包括品位較高的樣段。



該集團指，該等活動量得每噸有介乎11.99至83.75克黃金。報告結果指在Arpola主礦區295至375米水平的23個地下金剛石取芯鑽孔活動鑽孔、在Arpola主礦區225至355米水平的7個地下金剛石取芯鑽孔活動鑽孔以及Osmo懸壁區的東南延續部分以及在Basin區165至185米水平的10個地下金剛石取芯鑽孔活動鑽孔的結果。(wh)