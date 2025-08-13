--
--
(--)
25,088
+174
(+0.70%)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,665.83
-0.09
(-0.002%)
4,143.70
-0.13
(-0.003%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
119,885.6200
-248.4700
(-0.207%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1078
歐元最佳客戶買入價
9.1325
英鎊最佳客戶買入價
10.5865
日圓最佳客戶買入價
5.2995
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,088
+174
(+0.70%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：13/08/2025 08:49
可賣空股票總成交
1,913.39億
主板賣空
355.95億
(18.603%)
更新：12/08/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,665.83
-0.09
(-0.002%)
滬深300
4,143.70
-0.13
(-0.003%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
119,885.6200
-248.4700
(-0.207%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0920
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1078
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1325
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5865
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2995
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02269 藥明生物00883 中國海洋石油00857 中國石油股份09698 萬國數據－ＳＷ00656 復星國際00868 信義玻璃
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28
大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55
貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享95折
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
德國-批發物價(月率)
即將公佈
13/08/2025 14:00
前值
0.20%
市場預測
--
德國-批發物價(年率)
即將公佈
13/08/2025 14:00
前值
0.90%
市場預測
--
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處