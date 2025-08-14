14/08/2025 16:55

《外圍焦點》歐元區公布第二季GDP，美國公布PPI

《經濟通通訊社14日專訊》投資者對美聯儲局於9月開始減息周期的預期，推動美股三大指數昨日收高，納指及標普500指數連續兩個交易日突破新高。道指收市升463.66點或1.04%，報44922.27點；標普500指數升20.82點或0.32%，報6466.58點；納指升31.24點或0.14%，報21713.14點。港股方面，恒生指數收市報25519，跌94點或0.4%，成交2701億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間15日凌晨2:00am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加一個網絡研討會。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.6%收窄至0.1%，經季節調整年率升幅料由1.5%收窄至1.4%；6月工業生產年率升幅料由3.7%收窄至1.5%，經季節調整月率料由1.7%逆轉至下滑1%。今晚8:30pm，美國公布7月生產者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由2.3%擴大至2.5%；連續申請失業救濟金人數料由197.4萬降至196.7萬；首次申請失業救濟金人數料由22.6萬降至22.5萬。



在美國，今日公布業績的公司有：嘉楠科技(US.CAN)、網易有道(US.DAO)、聰鏈集團(US.ICG)、京東(US.JD)、網易(US.NTES)、奇富科技(US.QFIN)、尚德機構(US.STG)、唯品會(US.VIPS)、微博(US.WB)、迅雷(US.XNET)等。(wa)