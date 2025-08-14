14/08/2025 10:16

【特朗普新政】白宮下令補充藥品原料儲備，撤銷拜登的反壟斷措施

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普做出多項政策調整，包括下令補充藥品原料儲備，並取消前任拜登針對企業整合的行政命令。



根據白宮周三（13日）發布的消息，特朗普已簽署行政命令，要求建立戰略活性藥物成分儲備庫，儲備關鍵藥物原料。他為此指示衛生與公眾服務部，制定一份約26種「對國家健康和安全至關重要的關鍵藥品」清單，並備足製造這些藥品所需的原料



此外，特朗普撤銷了前總統拜登2021年7月簽署的一項行政令。該命令針旨在打擊農業、科技和製藥行業的壟斷行為。拜登政府當時認為這些壟斷行為削弱了競爭，從而推高通脹。



拜登的命令包括指示農業部簡化訴訟機制，使牛、豬和家禽養殖戶在遭遇壓價或報復時更容易起訴屠宰場。聯邦通信委員會和聯邦貿易委員會則被指示，制定互聯網提供商和科技公司的數據使用規則。(jf)