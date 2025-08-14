14/08/2025 11:47

【外圍經濟】加拿大央行7月會議曾考慮降息，最終決定維持不變

《經濟通通訊社14日專訊》加拿大央行於7月的貨幣政策會議中曾討論將基準利率下調0.25個百分點的可能性，但由於持續的貿易不確定性、核心通脹壓力依然頑固，以及經濟展現出一定韌性，管理委員會最終選擇將利率維持在2.75%不變。



央行發布的政策會議審議摘要指出，目前評估美國關稅政策及全球貿易格局對加拿大經濟及通脹的影響仍為時過早。雖然第二季度GDP出現一定收縮，但消費與政府支出保持增長，勞動市場整體仍顯軟弱但就業增長有所回升，就業率維持6.9%，部分年輕人失業率有所上升。



央行行長麥克勒姆表示，將繼續密切觀察經濟數據，尤其是通脹是否持續向2%目標回落，以及貿易局勢帶來的持續風險，來決定未來是否有必要調整利率政策。(kk)