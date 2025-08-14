14/08/2025 08:37

【開市Ｇｏ】貝森特籲大幅降息，美擬晶片貨物裝追蹤器，騰訊績優

2025年8月14日【要聞盤點】



1、美股三大指數收高，納指及標普500指數連續兩個交易日突破新高，主要受到投資者對聯儲局於9月開始減息周期的高度預期所推動。道指收市升463.66點，或1.04%，報44922.27點；標普500指數升20.82點，或0.32%，報6466.58點；納指升31.24點，或0.14%，報21713.14點。中國金龍指數升143點。日經期貨截至上午7時44分跌50點。



2、美國總統特朗普及其政府正評估11位潛在人選，準備接替現任聯儲局主席鮑威爾。鮑威爾的現任任期將於2026年5月結束。



3、美國財政部長貝森特於接受彭博電視專訪時，呼籲聯儲局將基準利率應至少下調1.5至1.75%，以應對寬鬆需求。核心CPI年增3.1%，略高於預期的3.0%。整體通脹回落趨勢明顯，為聯儲局提供了貨幣政策放鬆的空間。



4、2025年1至7月社會融資規模增量累計為23.99萬億元，低於預期的24.35萬億元，比上年同期多5.12萬億元。結合前值計算可得，7月社融規模增量為1.16萬億元。2025年7月末社會融資規模存量為431.26萬億元，同比增長9%。



5、加密貨幣交易所Bullish(US.BLSH)於紐約證券交易所首次公開募股(IPO)上市，成功籌集約11億美元，市場反應熱烈，收市升83%，報68美元。



6、以太幣價格近期強勢攀升，日內高見約4740美元，較前一月的低位漲幅超過50%，價位已升至接近其2021年的歷史高點。



7、港元滙價偏弱，觸發7.85兌每美元的弱方兌換保證。金管局在紐約滙市時段買入33.76億港元，沽出美元，以捍衞港元聯繫滙率。



8、特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克確認，集團於德州奧斯汀的自動駕駛的士平台將於9月正式向公眾全面開放，標誌著全球無人駕駛出行邁向嶄新里程。



9、加拿大服裝製造商吉爾丹運動服飾(Gildan Activewear)宣布，計劃以約44億美元的企業價值收購美國恆適品牌(anesBrands)。根據協議，恆適股東將獲得每股0.102股吉爾丹普通股及0.80美元現金，較恆適8月11日股價溢價約24%。



【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、晨興半導體(02382)

- 據美媒報道，美國為AI晶片貨物裝追蹤器，防止轉運中國



騰訊(00700)

- 半年多賺16%，次季經調整盈利升10%勝預期，ADR曾升穿600



聯想集團(00992)

- 首季度盈利5.05億美元，升108%



自動駕駛概念：小鵬汽車(09868)、百度(09888)、比亞迪(01121)

- 內地兩部門開展徵求意見，提到輔助駕駛不得當作自動駕駛，未經備案OTA不得升級。



比特幣ETF：FA南方比特幣 (03066)、嘉實比特幣 (03439)

- 比特幣破123500美元歷史新高，漲幅超2%

- 加密貨幣交易所Bullish於紐約證券交易所首次公開募股(IPO)上市，收市升83%



電能(00006)

- 中期純利升1.2%至30.4億元，派息78仙



長江基建(01038)

- 純利升0.9%至43.5億元，派息73仙



蔚來汽車(09866)

- 李斌宣布G318川藏換電線路15日全線貫通



宜搜科技(02550)

- 料中期純利升最多2倍



兗礦能源(01171)

- 預期半年淨利潤跌38%



中國神華(01088)

- 7月煤炭銷量跌5.5%，產量升6.5%



五礦地產(00230)

- 上半年合約銷售額按年跌28.4%



來凱醫藥(02105)

- 中期虧損收窄至1.3億人民幣，不派息



多點數智(02586)

- 中期虧轉盈6752.6萬人民幣，不派息



新秀麗(01910)

- 中期純利跌30%至1.2億美元，不派息



耐世特(01316)

- 中期純利升3倍至6348萬美元，不派息



譚仔國際(02217)

- 預計8月19日撤銷股份上市地位



合景泰富(01813)

- 遭提清盤呈請，涉追還近8億人民幣



京東(09618)、網易(09999)、吉利(00175)、長和(00001)、電信(00728)、港鐵(00066)

- 今日公布中期業績



【油金報價】



紐約期油上升0.08%，報62.78美元/桶



布倫特期油下跌0.57%，報65.74美元/桶



黃金現貨上漲0.19%，報3362.49美元/盎司



黃金期貨上漲0.09%，報3411.22美元/盎司