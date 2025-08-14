14/08/2025 14:03

【外圍經濟】貝森特口頭干預日圓，兌美元一度上漲0.7%

《經濟通通訊社14日專訊》美國財政部長貝森特建議聯儲局和日本央行調整政策利率後，日圓周四（14日）上午的表現優於所有主要貨幣。



日圓兌美元一度上漲0.7%，至146.38日圓。此前，貝森特敦促聯儲局下調利率150個基點或更多，並稱日本央行在應對通脹方面慢半拍。分析指，貝森特希望日圓走強，其潛台詞是壓低美元。



SBI Liquidity Market市場研究部總經理Marito Ueda表示，日圓走強有兩個面向，有關聯儲局和日本央行的評論。他表示，人們開始認為日本央行最遲會在12月升息，更多人認為是在10月。(rc)