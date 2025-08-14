14/08/2025 15:25

【外圍經濟】英國第二季GDP增長0.3%，高過預期的0.1%

《經濟通通訊社14日專訊》英國國家統計局周四公布，第二季國內生產總值(GDP)增長0.3%，增長超過經濟學家和英倫銀行預測的0.1%。在前兩個月小幅下滑後，6月GDP增長0.4%，增長率達到預期的兩倍。



上述數據表明，儘管企業和消費者受到了財相李韻晴260億英鎊（352億美元）工資稅突襲、能源等受管制價格上漲、購房稅增加，以及特朗普關稅等不利因素打擊，但英國經濟在這個艱難的時期仍保持韌性。



這也令英倫銀行是否會繼續下調目前4厘利率的前景變得更不明朗。周二（12日）公布的統計數據顯示，自去年10月李韻晴推出增稅預算案以來，英國經濟失去的就業數量低於最初預期。投資者不再篤定今年會進一步降息，並預計明年借貸成本將穩定在3.5厘。(rc)