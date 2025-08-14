25,519.32
-94.35
(-0.37%)
25,533
-34
(-0.13%)
高水14
9,128.93
-21.12
(-0.23%)
5,576.03
-54.75
(-0.97%)
2,701.21億
3,666.44
-17.02
(-0.462%)
4,173.31
-3.27
(-0.078%)
11,451.43
-99.93
(-0.865%)
2,303.26
+20.50
(+0.90%)
121,629.7200
-1,676.7200
(-1.360%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0941
澳元最佳客戶買入價
5.1290
歐元最佳客戶買入價
9.1830
英鎊最佳客戶買入價
10.6746
日圓最佳客戶買入價
5.3640
恒生指數
25,519.32
-94.35
(-0.37%)
期指(夜)
高水14
25,533
-34
(-0.13%)
國企指數
9,128.93
-21.12
(-0.23%)
科技指數
5,576.03
-54.75
(-0.97%)
大市成交
2,701.21億
股票
2,511.46億
(92.975%)
窩輪
79.40億
(2.940%)
牛熊證
110.35億
(4.085%)
即時更新：14/08/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
上証指數
成交：9,494.64億
3,666.44
-17.02
(-0.462%)
滬深300
4,173.31
-3.27
(-0.078%)
深証成指
11,451.43
-99.93
(-0.865%)
MSCI中國A50
2,303.26
+20.50
(+0.90%)
比特幣
資料由Binance提供
121,629.7200
-1,676.7200
(-1.360%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0941
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1290
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1830
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6746
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3640
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」 大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
展覽 文化藝術
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
推介度：
01/08/2025 - 05/10/2025
20
九月
紅磡香港體育館｜《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》9月20、21日再度回歸紅館　滿載回憶的旋律　熟悉的舞台　門票8月5日正式公開發售 紅磡香港體育館｜《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》9月20、21日再度回歸紅館　滿載回憶的旋律　熟悉的舞台　門票8月5日正式公開發售
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Ko...
推介度：
20/09/2025 - 21/09/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02269 藥明生物01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所02318 中國平安00941 中國移動00005 滙豐控股
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6790
電匯客戶賣出
4.6619
更新：14/08/2025 18:36:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處