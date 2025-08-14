14/08/2025 16:18

【特朗普新政】貝森特點名佩洛西，呼籲禁止國會議員交易個股

《經濟通通訊社14日專訊》美國財政部長貝森特呼籲，禁止國會議員交易個股。他在周三（13日）表示：「我將開始推動個股交易禁令，因為這事關眾議院和參議院的信譽。」



貝森特當天也點名批評加州民主黨眾議員佩洛西，和俄勒岡州民主黨眾議員懷登(Ron Wyden)「透過股票交易發橫財」。他稱：「當你看看這些令人瞠目結舌的回報，所有的對沖基金都會羨慕他們，美國人民值得有更好的選擇。」



根據國會成員披露的個人財產報告，裴洛西2024年的收入在780萬至4200萬美元之間，她與丈夫、創投家保羅．佩洛西的淨資產估計達到4.13億美元。



針對貝森特的批評，佩洛西的發言人克雷格(Ian Krager)回應稱，佩洛西不持有任何股票，對任何交易都不知情，也沒有參與後續交易。(rc)