14/08/2025 20:08

《再戰明天》中國公布工業生產等數據，中國宏橋金沙公布業績

《經濟通通訊社14日專訊》中國公布工業生產等數據，及中國宏橋金沙公布業績，料為周五（15日）市場焦點。



周五南韓及印度假期休市。各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普會見俄羅斯總統普京，就結束烏克蘭戰爭進行談判。



*本港公布第二季GDP，美國公布零售銷售等數據*



數據方面，周五7:50am（本港時間．下同），日本公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料由持平升上0.1%。10:00am，中國公布7月工業生產，年率升幅料由6.8%收窄至6%；7月零售銷售年率升幅料由4.8%收窄至4.6%，年初至今年率升幅料由5%收窄至4.9%；7月失業率料由5%升上5.1%。12:30pm，日本公布6月產能利用率；6月工業生產。4:30pm，香港公布第二季本地生產總值，年率升幅料維持於3.1%，經季節調整季率升幅料由1.9%收窄至0.4%。8:30pm，美國公布7月出口物價，月率料維持不變；7月進口物價年率跌幅料由0.2%擴大至0.3%，月率升幅料維持於0.1%；7月零售銷售月率升幅料維持於0.6%；8月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料維持不變。9:15pm，美國公布7月產能利用率，料由77.6%降至77.5%；7月工業生產月率料維持不變。10:00pm，美國公布8月密歇根大學消費者信心指數，料由61.7升至62。



在本港，明日公布業績的公司有:中國宏橋(01378)、金沙中國有限公司(01928)等。(wa)