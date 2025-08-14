14/08/2025 14:40
《港元利率》港元拆息全線上升，一個月拆息連升兩日
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日，報1.04524厘，升13.488基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.72488厘，升11.851基點。
隔夜息報0.37619厘，升19.911基點；一周拆息升18.459基點，報0.53673厘，兩周則升19.756基點，報0.69756厘。長息方面，六個月拆息升7.625基點，報2.29089厘，一年期則升0.178基點，報2.61964厘。(bn)
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.37619
|+19.911
|一周
|0.53673
|+18.459
|兩周
|0.69756
|+19.756
|一個月
|1.04524
|+13.488
|兩個月
|1.41042
|+10.006
|三個月
|1.72488
|+11.851
|六個月
|2.29089
|+7.625
|一年
|2.61964
|+0.178
資料來源：香港銀行公會