14/08/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升13點子報7.1337，創逾九個月高
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1337，較上個交易日升13點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾九個月新高，上個交易日報7.1350。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1337
|-13.00
|1歐元/人民幣
|8.3647
|+183.00
|100日圓/人民幣
|4.8602
|+196.00
|1港元/人民幣
|0.9089
|-1.00
|1英鎊/人民幣
|9.7074
|+553.00
|1澳元/人民幣
|4.6788
|+117.00
|1紐元/人民幣
|4.2757
|+158.00
|1新加坡/人民幣
|5.5809
|+85.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8736
|+117.00
|1加元/人民幣
|5.1958
|+44.00
|1人民幣/林吉特
|0.5885
|-20.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0807
|+73.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4494
|-109.00
|1人民幣/韓元
|192.7300
|-58.00