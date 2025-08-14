14/08/2025 08:53

【關稅戰】防非法轉運中國，美國據報在芯片出口貨物暗裝追蹤器

《經濟通通訊社14日專訊》據《路透》引述消息人士報道，美國當局已在他們認為極有可能被非法轉移到中國的先進芯片貨物中，暗中安裝定位追蹤裝置。



這項先前未被公開的執法手段，旨在查探AI芯片是否被轉運到美國出口限制的目的地，而且僅適用於受到調查的特定貨物。



消息人士表示，追蹤器有助於立案調查從違反美國出口管制中獲利的個人和公司。美國執法單位早已在其他受出口限制的產品（如飛機零件）上使用定位追蹤器，近年也開始應用於打擊半導體非法轉運。



*戴爾和超微科技服務器出貨中發現追蹤器*



另外，五位熟知AI服務器供應鏈的消息人士稱，他們知道戴爾(DELL)和Supermicro(超微科技)等製造商的服務器出貨中也使用了追蹤器。這些製造商的服務器內含來自英偉達和 AMD的芯片。追蹤器通常被藏在包裝中，但不清楚是由哪個單位安裝，或是在運輸過程的哪個環節置入。



報道又指，美國商務部負責監督出口管制和執法的工業安全局通常會參與其中，國土安全調查局和聯邦調查局(FBI)也有可能參與。美商務部沒有回應置評要求；國土安全調查局和FBI均拒絕發表評論。至於中國外交部表示不了解此事。



戴爾表示，並不知道美國政府在其產品裝運中放置追蹤器的做法。Supermicro在聲明中稱，不會透露「為保護我們的全球業務、合作夥伴和客戶而採取的安全措施和政策」。(ry)