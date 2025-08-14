14/08/2025 14:07

【ＡＩ】英媒：DeepSeek因華為芯片問題延遲推出新模型

《經濟通通訊社14日專訊》據英國《金融時報》報道，中國人工智能公司DeepSeek在使用華為芯片訓練失敗後推遲發布新AI模型DeepSeek-R2，這凸顯了北京方面推動取代美國技術的局限性。



綜合市場報道，DeepSeek-R2大模型原定5月推出，其後再傳將於8月15日至30日期間發布，惟接近DeepSeek人士指消息不實，並確認DeepSeek-R2在8月內並無發布計劃。



《金融時報》稱，DeepSeek在使用華為昇騰芯片訓練其R2模型時遇到持續的技術問題，導致其最終選擇使用英偉達芯片進行訓練，而昇騰芯片則用於推理。



美國早前與英偉達達成分成協議，允許其恢復在中國銷售H20芯片，但中國官方對英偉達AI芯片提出安全顧慮。有消息指政府約談科技公司，鼓勵其使用國產半導體產品，尤其避免在與政府相關場景中使用H20芯片。(ry)