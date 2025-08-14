25,597.85
-15.82
(-0.06%)
25,609
-22
(-0.09%)
高水11
9,166.32
+16.27
(+0.18%)
5,605.48
-25.30
(-0.45%)
1,628.03億
3,690.88
+7.42
(+0.201%)
4,199.06
+22.48
(+0.538%)
11,533.87
-17.49
(-0.151%)
2,314.10
+31.34
(+1.37%)
123,355.3400
+48.9000
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1510
歐元最佳客戶買入價
9.2056
英鎊最佳客戶買入價
10.6736
日圓最佳客戶買入價
5.3659
恒生指數
25,597.85
-15.82
(-0.06%)
期指
高水11
25,609
-22
(-0.09%)
國企指數
9,166.32
+16.27
(+0.18%)
科技指數
5,605.48
-25.30
(-0.45%)
大市成交
1,628.03億
股票
1,466.73億
(90.092%)
窩輪
64.70億
(3.974%)
牛熊證
96.60億
(5.933%)
即時更新：14/08/2025 12:28
可賣空股票總成交
2,556.42億
主板賣空
362.04億
(14.162%)
更新：13/08/2025 16:59
上証指數
成交：5,979.98億
3,690.88
+7.42
(+0.201%)
滬深300
4,199.06
+22.48
(+0.538%)
深証成指
11,533.87
-17.49
(-0.151%)
MSCI中國A50
2,314.10
+31.34
(+1.37%)
比特幣
資料由Binance提供
123,355.3400
+48.9000
(0.040%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1510
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2056
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6736
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3659
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

高血壓 │ 女性更年期易血壓高，日做1件事輕鬆降血壓，3個月...
醫學通識 健康解「迷」

高血壓 │ 女性更年期易血壓高，日做1件事輕鬆降血壓，3個月...
政經專訪

【一本萬利】選擇MPF有秘訣，年青買…近退休買… #林本利（繁體字幕）
G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈...
Watch & Jewelry 尋寶人

G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02269 藥明生物09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股00939 建設銀行
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處