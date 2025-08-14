14/08/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升33點子，報7.1722

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1337，較上個交易日升13點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾九個月新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開33點子，報7.1722，上個交易日即期匯率收盤報7.1755。



市場人士稱，儘管外部美元走勢疲軟，監管層仍未放鬆中間價過濾舉措。一中資行交易員表示，短期人民幣可能沒方向，後面看美元會不會繼續調整，整體會跟著美元走。



美聯儲9月降息可能性目前已接近100%，之前公布的最新數據顯示美國7月通脹溫和，且財長貝森特表示，鑒於近期就業數據疲軟，他認為美聯儲可能大幅降息半個百分點。(jq)