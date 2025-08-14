14/08/2025 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收升25點子報7.1730，創逾兩周新高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1730，較上個交易日4時30分收盤價升25點子，兩連升，創7月28日以來逾兩周新高，全日在7.1670至7.1754之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升78點子，報7.1745。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1337，較上個交易日升13點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾九個月新高。



市場人士指出，美聯儲9月降息預期高漲施壓美元走勢，不過中國經濟基本面仍較疲軟也限制了人民幣反彈空間，近期匯價並未隨中國股市大漲而明顯走強，短期區間震盪格局料延續。



另外，儘管市場對中國7月新增貸款疲弱事先已有心理準備，但時隔20年後再現單月負增長仍令人意外。結合當月社融也僅靠政府債券發行勉力支撐，凸顯實體需求復甦之路依舊任重道遠。(jq)