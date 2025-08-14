25,519.32
-94.35
(-0.37%)
25,533
-34
(-0.13%)
高水14
9,128.93
-21.12
(-0.23%)
5,576.03
-54.75
(-0.97%)
2,701.21億
3,666.44
-17.02
(-0.462%)
4,173.31
-3.27
(-0.078%)
11,451.43
-99.93
(-0.865%)
2,303.26
+20.50
(+0.90%)
121,643.4200
-1,663.0200
(-1.349%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0941
澳元最佳客戶買入價
5.1290
歐元最佳客戶買入價
9.1830
英鎊最佳客戶買入價
10.6746
日圓最佳客戶買入價
5.3640
恒生指數
25,519.32
-94.35
(-0.37%)
期指(夜)
高水14
25,533
-34
(-0.13%)
國企指數
9,128.93
-21.12
(-0.23%)
科技指數
5,576.03
-54.75
(-0.97%)
大市成交
2,701.21億
股票
2,511.46億
(92.975%)
窩輪
79.40億
(2.940%)
牛熊證
110.35億
(4.085%)
即時更新：14/08/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
上証指數
成交：9,494.64億
3,666.44
-17.02
(-0.462%)
滬深300
4,173.31
-3.27
(-0.078%)
深証成指
11,451.43
-99.93
(-0.865%)
MSCI中國A50
2,303.26
+20.50
(+0.90%)
比特幣
資料由Binance提供
121,643.4200
-1,663.0200
(-1.349%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0941
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1290
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1830
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6746
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3640
即市人氣股
02269 藥明生物01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所02318 中國平安00941 中國移動00005 滙豐控股
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.18%
1個月
0.91%
3個月
1.61%
更新：13/08/2025 11:15
即將公佈經濟數據
美國-連續申請失業救濟金人數
即將公佈
14/08/2025 20:30
前值
1.97百萬
市場預測
1.97百萬
美國-首次申請失業救濟金人數
即將公佈
14/08/2025 20:30
前值
22.60萬
市場預測
22.50萬
