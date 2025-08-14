14/08/2025 09:48

【數據解讀】專家：還原化債化險影響後人幣貸款增速仍高於GDP

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行最新數據顯示，7月人民幣貸款減少500億元(人民幣．下同)，是2005年7月以來首次負增長；同期社會融資規模增1.16萬億元，比6月大減3.04萬億元。7月末廣義貨幣(M2)同比增速則擴大至8.8%。



《中國證券報》引述專家表示，6月和7月信貸數據波動，一方面與金融機構上半年報表披露和實體企業結算窗口期有較大關係；另一方面則是因為今年地方政府債務置換對貸款數據影響較大。有市場研究估算，化債、化險因素對當前貸款增速的影響超過1個百分點。去年11月以來，地方政府債務置換影響貸款約2.6萬億元，中小銀行改革化險對貸款的影響也接近7000億元，還原上述因素影響後，7月人民幣貸款增速仍明顯高於GDP增速。



業內專家亦指出，觀察貸款數據不能只看當月增量或環比變化，還應從貸款的累計增量、餘額增速等維度綜合分析。從餘額增速看，7月末貸款餘額同比增長6.9%，仍明顯高於名義經濟增速，反映了一段時間以來信貸對實體經濟的支持力度是穩固的。



*政府和企業更傾向用債券融資解決資金需求*



報道並引述多家銀行指出，目前很多政府和企業更傾向於用債券融資解決基礎設施等項目的資金需求。如一家銀行向某大項目提供了300億元大額授信，但該項目獲得的專項債資金、股東出資等已能滿足當前用款需求，預計年內不再需要提取貸款。(sl)