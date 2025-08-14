14/08/2025 10:10

【數據解讀】專家：M1、M2剪刀差收窄，反映資金活化程度提升

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行最新數據顯示，7月人民幣貸款減少500億元（人民幣．下同），是2005年7月以來首次負增長；同期社會融資規模增1.16萬億元，比6月大減3.04萬億元。7月末廣義貨幣(M2)同比增速擴大至8.8%，狹義貨幣(M1)增速亦擴大至5.6%。



《中國證券報》表示，M2與M1增速之差為3.2%，總體呈現收窄態勢。業內專家認為，今年以來M1與M2的「剪刀差」明顯收窄，體現資金活化程度提升、循環效率提高，各項穩市場穩預期政策有效提振了市場信心，與經濟活動回暖提升的趨勢是相符合的。



專家並指出，觀察金融總量不能只看貸款，要更多觀察社會融資規模、M2這些更全面的指標。目前中國宏觀調控關注社會融資規模、M2增速與經濟增長和價格總水平預期目標相匹配，沒有對貸款提出具體要求，且將社會融資規模前置，也是基於這樣的背景。(sl)



