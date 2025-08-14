直播中 : hot talk 1點鐘 - 💰金管局再接錢逾33億元！騰訊、聯想績後表現分化 有何部署？👀前瞻網易業績
25,507.23
-106.44
(-0.42%)
25,520
-111
(-0.43%)
高水13
9,130.79
-19.26
(-0.21%)
5,583.49
-47.29
(-0.84%)
2,015.85億
3,676.98
-6.48
(-0.176%)
4,186.15
+9.57
(+0.229%)
11,499.48
-51.88
(-0.449%)
2,310.80
+28.04
(+1.23%)
122,203.9900
-1,102.4500
(-0.894%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1509
歐元最佳客戶買入價
9.2056
英鎊最佳客戶買入價
10.6705
日圓最佳客戶買入價
5.3690
即市人氣股
02269 藥明生物09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股00939 建設銀行
