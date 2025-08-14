14/08/2025 11:54

《Ａ股焦點》7月人幣貸款20年來首次減少，六大行A股半日仍升

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行最新數據顯示，7月人民幣貸款減少500億元人民幣，是2005年7月以來首次負增長。不過專家表示，考慮到今年地方政府債券置換對貸款數據影響較大，還原相關影響後，7月人民幣貸款增速仍明顯高於GDP增速。另有多家銀行指出，目前很多政府和企業更傾向於用債券融資解決基礎設施等項目的資金需求。



A股銀行股上半日兩邊走，六大國有銀行股價均向上，其中農業銀行(滬:601288)半日升2%，郵儲銀行(滬:601658)升1.7%，建設銀行(滬:601939)升0.6%，交通銀行(滬:601328)升0.5%，工商銀行(滬:601398)、中國銀行(滬:601988)微升。



股份行亦大多上行，其中中信銀行(滬:601998)半日升1.1%，華夏銀行(滬:600015)升0.6%，浙商銀行(滬:601916)跌0.3%。城商行則普遍走低，其中廈門銀行(滬:601187)半日跌1%，鄭州銀行(深:002936)跌0.5%，西安銀行(滬:600928)、北京銀行(滬:601169)等齊跌。(sl)