14/08/2025 14:58

【數據前瞻】反內捲料致7月工業增速放緩，服務消費支撐社零增長

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局將於明日公布7月工業增加值、消費及首7月固投數據。《路透》綜合約40家機構預估中值顯示，出口保持韌性及「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策效力繼續支持工業景氣度，但「反內捲」抑制部分行業生產，預計7月規模以上工業增加值同比增速從6月的6.8%放緩至5.9%。



補貼資金空窗期拖累相關商品消費，不過服務消費改善提供緩衝，7月社會消費品零售總額同比增速料從6月的4.8%略降至4.6%；1-7月固定資產投資（不含農戶）基本持穩，預計同比增長2.7%，增速較6月略徵收窄0.1個百分點。



*華創證券：出口仍偏強，7月生產或不弱*



華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，可能受出口偏強、「兩新」政策效力仍在釋放等因素影響，7月生產或依然不弱。



中金宏觀張文朗等在報告中亦指出，出口仍有一定韌性，但是內需走弱，「反內捲」政策對於相關工業行業的生產可能也有小幅拖累。此外，6月工業增加值的季末效應也會消退。



*申萬宏源：補貼空窗期或致商品消費回落*



對於消費的表現，申萬宏源證券首席經濟學家趙偉預計，7月社零同比增速在4.8%左右。一方面，7月底第三批以舊換新資金下達、但時間較晚，令7月實際上處於補貼「空窗期」，相關商品消費或有回落；但同時，服務消費在居民出行熱度高漲下或迎來改善。



*中金：設備更新改造推進，製造業投資增速或小幅放緩*



投資方面，中金預計，出口不確定性可能影響製造業投資，「反內捲」政策也可能對相關行業的投資形成一定壓制，但大規模設備更新改造政策持續推進，整體製造業投資增速或小幅放緩。(sl)