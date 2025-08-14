14/08/2025 15:26

【ＡＩ】支付寶與雷鳥合作，打造全球首個「看一下支付」AR眼鏡

《經濟通通訊社14日專訊》雷鳥創新(RayNeo)與螞蟻集團今日宣布達成戰略合作，雷鳥X3 Pro現已支持看「支付寶碰一下」設備即能支付的功能，成為全球首個支持該功能的AI眼鏡。無需雙手，用戶看一眼支付寶小藍環或收款碼，即可在眼鏡端完成支付全流程。



據介紹，雷鳥X3 Pro是雷鳥創新今年5月正式發布的AI+AR眼鏡，為全球最小可量產的全彩MicroLED光波導眼鏡。雙方此次合作攜手打造面向全球市場的數字支付融合創新解決方案，推動AI與AR眼鏡技術在本地生活、移動支付、跨境消費等場景落地。後續，雷鳥X3 Pro還將通過螞蟻國際旗下Alipay+全球錢包支付夥伴生態，為全世界消費者和商戶帶來無縫支付體驗。(sl)