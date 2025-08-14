14/08/2025 08:42

【外圍經濟】東京股市初段回吐，瑞銀上調東證和日經指數年底目標

《經濟通通訊社14日專訊》日股連升兩天後，今日（14日）初段回吐，日經225指數現報42966點，下跌308.67點或0.71%。



不過，瑞銀分析師上調日本東證指數和日經225指數年底目標，因特朗普關稅政策趨清晰，以及對美國貨幣寬鬆政策的預期上升。



瑞銀將東證指數2025年底目標從2750點上調至2900點，將日經225指數目標從38000點上調至41000點；將東證指數2026年底目標從2900點上調至3100點，將日經225指數目標從40000點上調至44000點。



瑞銀策略師Nozomi Moriya和分析師Miranda Zhang在報告中表示，由於美國關稅方面的不確定性減弱，加之市場預期聯儲局將降息，以及對「AI推動的生產率提高」的期望，股市表現將強於預期。日本經濟的正常化，受勞動力短缺和工資上漲的推動，應為股市提供中長期的有利因素。(rc)