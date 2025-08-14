14/08/2025 09:58

【特朗普新政】特朗普擬提前組影子聯儲局，主席人選縮至三、四人

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普周三（13日）表示，他可能會「略微提前」任命聯儲局新主席，且接班人選已經縮窄到了3、4個。



財政部長貝森特當日較早前曾表示，政府計劃考慮的候選人多達11名。分析指，若在鮑威爾卸任前就宣布繼任者，特朗普可能會造成「影子聯儲局」的既成事實，而關注現任和候任主席立場的投資者恐怕會更為困惑。



*布拉德：將致力打破聯儲局內部集體思維*



與此同時，有意接替鮑威爾的聖路易斯聯邦儲備銀行前行長布拉德(James Bullard)，向特朗普表忠，稱如果他被選中，將致力於打破聯儲局內部的「集體思維」。



布拉德表示：「我們可以更多地利用全國各地聯儲局系統中提出的各種觀點，可以比過去幾年更好地打破集體思維。」(rc)