25,667.28
+53.61
(+0.21%)
25,681
+50
(+0.20%)
高水14
9,194.82
+44.77
(+0.49%)
5,628.79
-1.99
(-0.04%)
1,320.64億
3,695.05
+11.59
(+0.315%)
4,207.01
+30.43
(+0.729%)
11,557.15
+5.79
(+0.050%)
2,319.49
+36.73
(+1.61%)
123,633.0100
+326.5700
(0.265%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.1571
歐元最佳客戶買入價
9.2080
英鎊最佳客戶買入價
10.6783
日圓最佳客戶買入價
5.3633
