14/08/2025 10:20

【美國議息】特朗普稱利率只是一個簡單數字，應降3到4個點

《經濟通通訊社14日專訊》特朗普周三（13日）在甘迺迪中心向記者發言，表示：「我認為我們應該（將利率）降低3到4個點。」



特朗普表示：「（利率）就是一個簡單的紙面計算數字而已。」他批評高利率讓美國民眾難以負擔房貸，「我們每年支付的利息就超過一萬億美元，而且這只是帳面數字。」



*芝加哥聯儲行長古爾斯比唱反調*



不過，芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比唱反調，表示經濟數據表現不一，通脹走勢仍未明確，聯儲局今年秋季的會議將會是「實時決策」。



儘管最近數據顯示過去3個月招聘大幅減少，但古爾斯比認為勞動力市場依然強勁且穩固，暗示這種放緩可能與移民減少有關。



古爾斯比亦對最新消費者價格數據中服務業通脹的上升表示擔憂，並指出如果連續數月將令人警惕。(rc)