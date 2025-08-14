14/08/2025 10:59

【美債動盪】市場鴿派情緒增強，美債延續漲勢

《經濟通通訊社14日專訊》美國國債周三（13日）在紐約交易時段上漲，受益於圍繞聯儲局理事會未來構成的持續鴿派預期，以及市場對周二發布的CPI數據的進一步消化，因為該數據似乎表明9月降息幾乎已成定局。



此外，油價走軟以及德國國債更大幅度上漲也支撐了當日的美債買盤。紐約時間下午3點過後不久，美債孳息率全線下跌5到6個基點，孳息率曲線出現輕微走平。10年期國債孳息率約為4.235厘，接近當日低點；同期限德國國債跑贏美債一個基點。



在SOFR期權市場上，鴿派情緒仍在延續，資金持續押注下一次政策會議將實施高達50個基點的降息，這一主題在近幾個交易日反覆出現。



WTI原油期貨在尾盤交易中雖自盤中低點反彈，但日內仍下跌約1%。與此同時，美元走弱，這些因素也加大了美債孳息率的下行壓力。(rc)