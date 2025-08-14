25,597.85
-15.82
(-0.06%)
25,609
-22
(-0.09%)
高水11
9,166.32
+16.27
(+0.18%)
5,605.48
-25.30
(-0.45%)
1,628.03億
3,690.88
+7.42
(+0.201%)
4,199.06
+22.48
(+0.538%)
11,533.87
-17.49
(-0.151%)
2,314.10
+31.34
(+1.37%)
123,355.3400
+48.9000
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1510
歐元最佳客戶買入價
9.2056
英鎊最佳客戶買入價
10.6736
日圓最佳客戶買入價
5.3659
14/08/2025 12:28
13/08/2025 16:59
14/08/2025 12:25:24
14/08/2025 12:25
