14/08/2025 13:22

【ＡＩ】橋水押注AI，第二季大舉增持英偉達及微軟等股票

《經濟通通訊社14日專訊》橋水基金公布第二季的13F持股報告。報告顯示，今年第二季度，橋水大舉增持英偉達、微軟、谷歌和Meta等美股「七巨企」成員。



數據顯示，今年第二季末，橋水持股市值從前一季的216億美元提高到248億美元，新進85個標的，增持206個標的，清倉164個標的，減持187個標的。



截至第二季末，前十大標的分別為SPDR標普500 ETF(SPY)、iShares核心標普ETF(IVV)、英偉達、iShares核心MSCI新興市場ETF(IEMG)、GoogleA、微軟、META、賽富時、Booking Holdings Inc(BKNG)和GE Vernova Inc(GEV)。除了SPY和IEMG以外，其他持倉標的均有增加持股。



*英偉達成為橋水第二季增持最多的股票*



此外，英偉達成為橋水第二季增持最多的股票，也一躍成為其第三大持倉。橋水增持英偉達將近439萬股，其持股總數達723萬股，較第一季末持股數增長逾154%。



不過同時，同樣位列美股「七巨企」的亞馬遜卻遭橋水減持。橋水第二季減持亞馬遜約79.55萬股，季降約6%，持股佔比也從第一季的1.17%降至1.10%，跌落至其第20大持股。



蘋果也遭到橋水減持。橋水減持了58.4萬股蘋果股票，持股數季降62%。減持後蘋果在持股中佔比從前一季的0.97%降至0.30%。(rc)