15/08/2025 17:04

《外圍焦點》美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社15日專訊》美國7月生產者物價指數(PPI)錄得3年來最大漲幅，令聯儲局減息預期降溫。美股昨日（14日）小幅上落。道指收市跌11.01點或0.02%，報44911.26點；標普500指數升1.96點或0.03%，報6468.54點；納指跌2.47點或0.01%，報21710.67點。港股方面，恒生指數收市報25270，跌249點或1%，成交3127億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布7月出口物價，月率升幅料由0.5%收窄至0.1%，年率升幅料由2.8%收窄至2.5%；7月進口物價年率跌幅料維持於0.2%，月率升幅料維持於0.1%；7月零售銷售月率升幅料維持於0.6%；8月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料維持不變。9:15pm，美國公布7月產能利用率，料維持於77.6%；7月工業生產月率料維持不變。10:00pm，美國公布8月密歇根大學消費者信心指數，料由61.7升至62。明日4:00am，美國公布6月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：新氧(US.SY)、途牛(US.TOUR)等。(wa)