25,519.32
-94.35
(-0.37%)
25,316
-251
(-0.98%)
低水203
9,128.93
-21.12
(-0.23%)
5,576.03
-54.75
(-0.97%)
2,701.21億
3,666.44
-17.02
(-0.462%)
4,173.31
-3.27
(-0.078%)
11,451.43
-99.93
(-0.865%)
2,303.26
+20.50
(+0.90%)
118,247.1700
-47.9200
(-0.041%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0941
澳元最佳客戶買入價
5.1050
歐元最佳客戶買入價
9.1501
英鎊最佳客戶買入價
10.6409
日圓最佳客戶買入價
5.3230
查看更多「香港好去處」精彩內容

14
七月
銅鑼灣時代廣場｜亞洲首站！《"Art for All" for Peanuts 75th Anniversary》登陸時代廣場　3米高巨型Snoopy現身露天廣場　四大獨一無二Snoopy造型打卡位
節慶活動 商場活動
14/07/2025 - 03/09/2025
免費
節慶活動 商場活動
銅鑼灣時代廣場｜亞洲首站！《“Art for All” for Peanuts 75th Anniv...
推介度：
14/07/2025 - 03/09/2025
免費
28
六月
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
展覽 文化藝術
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
展覽 文化藝術
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
推介度：
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
即市人氣股
美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,333.8900
-1.1100
-0.033%
XAG 白銀現貨
37.9901
-0.0079
-0.021%
更新：15/08/2025 08:20
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
4.29%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：13/08/2025 16:15
