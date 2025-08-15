25,215.10
-304.22
(-1.19%)
25,205
-362
(-1.42%)
低水10
9,013.58
-115.35
(-1.26%)
5,515.77
-60.26
(-1.08%)
1,543.69億
3,683.58
+17.14
(+0.467%)
4,193.01
+19.70
(+0.472%)
11,587.38
+135.95
(+1.187%)
2,306.11
+2.85
(+0.12%)
118,840.0000
+544.9100
(0.461%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0980
歐元最佳客戶買入價
9.1480
英鎊最佳客戶買入價
10.6260
日圓最佳客戶買入價
5.3320
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所02318 中國平安00941 中國移動
新聞及評論
新聞及評論
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.6260
電匯客戶賣出
10.5914
更新：15/08/2025 12:55:57
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
4.30%
10年-3個月國債孳息率
-0.01%
更新：14/08/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
