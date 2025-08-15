15/08/2025 08:06

中國黃金國際次季及中期虧轉盈分別賺1.2億及2億美元，不派息

《經濟通通訊社15日專訊》中國黃金國際(02099)公布，截至2025年6月30日第二季錄得虧轉盈達1.16億（美元．下同），去年同期則錄得虧損480萬美元，每股盈利29.08美仙，不派中期息。



期內公司錄得銷售收入為3.07億元，按年增1.1倍；礦山經營盈利為1.59億美元，按年增4.42倍；經營所得現金流為1.91億美元，按年增1.4倍；黃金總產量由2024年同期的3.14萬盎司增加38%至4.34萬盎司；銅總產量為3970萬磅（約1.8萬噸），較2024年同期的1860萬磅（約8454噸）增加1.1倍。



公司中期錄得虧轉盈達2億美元，每股盈利50.53美仙；銷售收入按年增1.8倍至5.8億美元；礦山經營盈利為2.8億美元，按年增14.5倍；黃金總產量按年增加69%至8.82萬盎司；銅總產量為7700萬磅（約3.5萬噸），按年增2.3倍。(eh)



