15/08/2025 14:15

【關稅戰】加拿大抵制美貨，美國蒸餾酒對加出口額半年暴跌62%

《經濟通通訊社15日專訊》加拿大蒸餾酒委員會表示，受美國發動關稅戰影響，該國消費者抵制美貨，美國蒸餾酒對加出口額上半年暴跌62%。



期間，美國對加拿大的蒸餾酒出口額為4340萬美元。委員會指出，加拿大消費者自發抵制美國商品，酒類是受到波及最大的產品之一。在人口最多的安大略省，去年銷售了價值超過7億美元的美國烈酒和葡萄酒，而如今銷售額已降至零。



代表美國加州葡萄酒廠的貿易組織葡萄酒協會亦估計，今年前六個月，美國葡萄酒廠對加拿大的出口額損失超過1.73億美元。根據2024年數據，加拿大佔美國葡萄酒出口總額的35%，是該行業迄今為止最大的出口目的地。



*特朗普稱巴西是「糟糕的貿易夥伴」*



另一方面，美國總統特朗普表示，巴西「一直是個糟糕的貿易夥伴」，對美國徵收「巨額關稅」。他在白宮發言說：「巴西有些非常糟糕的法律，他們把總統抓起來關進監獄，或者試圖把他關進監獄。」



他補充說：「我們多年來作為貿易夥伴，對我們非常差，最差的之一，全球最差的國家之一。」



針對此言論，巴西總統盧拉在一場活動上表示：「美國總統說巴西是一個糟糕的貿易夥伴，這是在撒謊。巴西很好，只是不會向美國政府屈服。」(jf)