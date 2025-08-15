15/08/2025 16:20

【外圍經濟】新西蘭財長：或放鬆外國人購房禁令，吸引高淨值人士

《經濟通通訊社15日專訊》新西蘭財政部長威利斯(Nicola Willis)表示，可能在數周內就是否放鬆外國人購房禁令作出決定。



威利斯周四（14日）在紐約接受彭博電視採訪時表示，政府正在考慮允許通過「黃金簽證」獲得居留權的外國人購買住宅物業。她說：「相關討論已經展開，預計內閣將在未來幾周內作出決定。」



自2018年以來，只有新西蘭公民、稅務居民以及因貿易協定而享有豁免的澳洲和新加坡國民，可以在新西蘭不受限制地購買住房。



但新西蘭現任政府面臨解除禁令的壓力，尤其是在今年4月重塑黃金簽證計劃以吸引更多高淨值人士之後。一些潛在高淨值投資移民可以獲得新西蘭永久簽證，卻不能在當地置業。(jf)