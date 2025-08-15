直播中 : 開市Good Morning - 美PPI強勁 關稅影響逐浮現？
直播中 : 開市Good Morning - 美PPI強勁 關稅影響逐浮現？
25,316.37
-202.95
(-0.80%)
25,301
-266
(-1.04%)
低水15
9,046.36
-82.57
(-0.90%)
5,535.99
-40.04
(-0.72%)
544.58億
3,672.16
+5.72
(+0.156%)
4,176.26
+2.95
(+0.071%)
11,514.59
+63.16
(+0.552%)
2,303.87
+0.61
(+0.03%)
118,711.6600
+416.5700
(0.352%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1067
歐元最佳客戶買入價
9.1559
英鎊最佳客戶買入價
10.6300
日圓最佳客戶買入價
5.3295
恒生指數
25,316.37
-202.95
(-0.80%)
期指
低水15
25,301
-266
(-1.04%)
國企指數
9,046.36
-82.57
(-0.90%)
科技指數
5,535.99
-40.04
(-0.72%)
大市成交
544.58億
股票
480.64億
(88.260%)
窩輪
13.83億
(2.540%)
牛熊證
50.10億
(9.200%)
即時更新：15/08/2025 09:56
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
上証指數
成交：2,437.25億
3,672.16
+5.72
(+0.156%)
滬深300
4,176.26
+2.95
(+0.071%)
深証成指
11,514.59
+63.16
(+0.552%)
MSCI中國A50
2,303.87
+0.61
(+0.03%)
比特幣
資料由Binance提供
118,711.6600
+416.5700
(0.352%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1067
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1559
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6300
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3295
讀名導賈樟柯《電影，我略知一二》:比純理論更通透的電影學習筆...
Art & Living 電影寓言

讀名導賈樟柯《電影，我略知一二》:比純理論更通透的電影學習筆...
政經專訪

【陸叔專訪】恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯ #陳永陸（繁體字幕）
神級天婦羅輕盈鎖鮮
世事政情 台灣熱話

神級天婦羅輕盈鎖鮮
美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
新聞及評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3個月國債孳息率
10年-3個月國債孳息率
更新：13/08/2025 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
1個月
3個月
更新：13/08/2025 11:15
